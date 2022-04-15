Мостовой заявил, что «Спартак» обязан побеждать «Рубин» в домашнем матче РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых на победу в матче 25-го тура чемпионата России с «Рубином».

Отметим, что очная встреча команд состоится завтра, 16 апреля, в Москве. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Павел Кукуян.

– В игре с «Рубином» обязательно нужно выигрывать. «Рубин» – это вообще сейчас беспомощная команда. Посмотрите, что с ними творится: с такой игрой казанцы могут и в зону вылета попасть. «Спартак» должен брать верх и забирать три очка, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Что касается «Рубина», то команда Леонида Слуцкого располагается на 12-й строчке (25 очков).

Матч первого круга завершился минимальной победой казанцев – 1:0.