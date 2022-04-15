Москва удивила футболиста «Спартака» Кофрие комфортом

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, какое впечатление произвела на него Россия.

«Жена и дети уже прилетали в Россию. Супруге все понравилось, хотя изначально, как и я, она имела немного искаженное и негативное представление о стране. Однако на деле все оказалось гораздо позитивнее. По крайней мере в Москве, которая очень комфортна и современна. Про другие города мне говорить сложнее», - приводит слова Кофрие пресс-служба «Спартака».

25-летний защитник пополнил состав красно-белых в августе прошлого года, перейдя в московскую команду из бельгийского «Сент-Труйдена». В текущем сезоне Кофрие провел 18 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.