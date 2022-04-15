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«Бернли» объявил об уходе Дайча с поста главного тренера клуба

Английский специалист руководил командой с 2012 года.
15 апреля 2022 13:22
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Бернли» объявила об уходе из клуба главного тренера Шона Дайча.

Отметим, что данное решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами клуба в нынешнем сезоне чемпионата Англии – в данный момент «бордовые» занимают 18-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 30 матчах. От спасительной 17-й строчки команду отделяют четыре очка.

Напомним, что Дайч возглавлял «Бернли» c 2012 года. При 50-летнем специалисте коллектив дважды выходил в АПЛ. Наивысшее достижение англичанина в клубе – седьмое место в АПЛ в сезоне-2017/18, а также участие в Лиги Европы.

источник: ФК «Бернли»
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