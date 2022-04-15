В «Аталанте» пока не приняли решение по поводу будущего Миранчука в клубе

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори поделился мнением по поводу будущих перспектив российского полузащитника Алексея Миранчука в команде.

Отметим, что прошедшей зимой 26-летний хавбек был близок к переходу в «Лацио» на правах арендного соглашения.

– Будущее Алексея? Рыночное решение пока не принято. Говорить об этом пока рано, – цитирует Сартори «Чемпионат».

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.