Колосков назвал условие, при котором «Спартак» может претендовать на чемпионство

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о том, чего не хватает московскому «Спартаку» для борьбы за чемпионский титул.

«Чтобы «Спартаку» претендовать на чемпионство в следующем году одного механического усиления позиций мало. Надо сделать так, чтобы руководство, менеджмент и игроки были единым целым. Надо взять за основу «Зенит». Имею в виду в организационном плане. «Спартак» и сейчас иногда показывает игру высокого качества. Так что если все эти факторы сойдутся, то пофантазировать насчет чемпионства можно», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Напомним, после 24 туров красно-белые с 30 очками занимают девятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Паоло Ваноли 16 апреля дома примут казанский «Рубин». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.