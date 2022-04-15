Куадрадо продлил контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2022/23

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что правый защитник Хуан Куадрадо заключил новый контракт с командой.

Отмечается, что трудовое соглашение между «бьянконери» и 33-летним колумбийцем рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, Куадрадо выступает за «Ювентус» с лета 2017 года. Всего в составе туринцев он отыграл 262 матча, забил 24 гола и отдал 59 результативных передач. Вместе с командой футболист стал пятикратным чемпионом Италии.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Челси», «Фиорентины», «Удинезе» и «Лечче».