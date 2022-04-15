«А где сам Канчельскис?». Колосков отреагировал на критику экс-игрока «МЮ» в адрес Заремы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса за слова в адрес супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Заремы Салиховой.

«Канчельскис сказал, что Зарема должна стоять на кухне? А где сам-то Канчельскис? Вот он мужчина, футболист, игравший в сборной и «Манчестер Юнайтед», но где он сам? Он себя не проявил ни как тренер, ни как организатор.

Я бы не стал разделять мужчин и женщин в этом вопросе. Посмотрите на «Челси». Правой рукой Абрамовича была Марина Грановская. Великолепно справлялась, выигрывали и АПЛ, и Лигу чемпионов. Неважно, мужчина или женщина, важно то, чем они занимаются. Главное — заниматься своим делом, мужчина ты или женщина», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Напомним, ранее Канчельскис, который находится без работы с октября 2020 года, заявил, что Салиховой нужно варить борщ на кухне и заниматься детьми.

Причиной таких высказываний стали неоднократные острые публичные выступления Заремы по насущным для российского футбола вопросам.