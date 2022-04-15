Кечинов считает, что «Лейпциг» под руководством Тедеско может стать победителем Лиги Европы

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что «Лейпциг» имеет хорошие шансы на завоевание титула Лиги Европы.

Отметим, что вчера, 15 апреля, немецкий клуб обыграл «Аталанту» (2:0) в ответном матче четвертьфинальной стадии турнира. Первая игра завершилась вничью 1:1. В полуфинале подопечные Доменико Тедеско встретятся с «Рейнджерс».

– «Лейпциг» может выиграть Лигу Европы? Я думаю, что легко. Уж очень приличная команда там собралась. Была бы в «Спартаке» ситуация лучше, если бы Тедеско остался? Он сам принял решение уйти. Думаю, что бессмысленно рассуждать на эту тему, – приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 годы. При нем красно-белые стали обладателями серебряных медалей чемпионата России в сезоне-2020/21.