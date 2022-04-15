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Игорь Колыванов: Все надеялись, что вот-вот «Барселона» прибавит, а нечем было прибавлять

Экс-форвард сборной России назвал причины вылета каталонцев из Лиги Европы
15 апреля 2022 14:43
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы от франкфуртского «Айнтрахта».

«Не было видно командной игры, мяч держался плохо. Но нужно отдать должное «Айнтрахту», который на протяжении всего матча играл без боязни, постоянно атаковал соперника, очень здорово оборонялся. Перестроиться каталонцы по ходу матча не смогли, все надеялись, что вот-вот «Барселона» прибавит, а нечем было прибавлять.

Недонастрой, да и была неожиданностью сумасшедшая поддержка фанатов «Айнтрахта». Обычно на стадионе пять-семь процентов, десять бывает, один сектор, а тут практически полстадиона фанатов в белых майках», - приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды, которая по ходу матча выигрывала 3:0.

Первая игра завершилась вничью 1:1.

В полуфинале «Айнтрахт» сыграет с лондонским «Вест Хэмом». Другую пару составили шотландский «Рейнджерс» и «Лейпциг».

источник: «Газета.Ru»
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