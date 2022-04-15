Свинов хочет доказать Кавазашвили, что не ошибся, перейдя в «Спартак»

Вратарь Илья Свинов заявил, что хочет доказать бывшему голкиперу «Спартака» Анзору Кавазашвили, что не зря перешел в московскую команду.

«Время покажет, кто прав. Когда я прочитал это (критику Кавазашвили - прим.), то улыбнулся и подумал: «Анзор Амберкович, вы же сами были вратарем и должны понимать: переходя в такой клуб, как «Спартак», сразу играть не начнешь». Я верю в усердный труд и уверен: если ты честен перед собой, шанс будет», - приводит слова Свинова Sport24.ru.

Добавим, что Свинов стал игроком «Спартака» в январе, перейдя к красно-белым из воронежского «Факела». За основной состав москвичей он еще не играл, а за «Спартак-2» провел два матча, в которых пропустил три гола.