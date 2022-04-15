Клаудиньо рассказал об отличиях между РПЛ и чемпионатом Бразилии

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением по поводу различий между чемпионатами России и Бразилии.

Отметим, что 25-летний хавбек пополнил состав петербургского клуба в августе прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Сумма его трансфера из «Ред Булл Брагантино» составила 12 миллионов евро.

– В России футбол очень силовой, физически мощный, в нем больше стыков, и мне нужно было перестроиться с более техничного подхода, который практикуется в Бразилии. Не скажу, что было просто, но сейчас чувствую, что уже полностью освоился, – сказал Клаудиньо в интервью клубной пресс-службе сине-бело-голубых.

Добавим, что в текущем сезоне бразильский футболист отыграл 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 24 турах.