Каттани рассказал, чего не хватает «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани объяснил, что нужно приобрести красно-белым, чтобы конкурировать за чемпионство с «Зенитом».

«Разница в менталитете, это же очевидно. Все дело в психологии. Мы можем говорить с вами про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя.

Как можно приобрести менталитет победителя? Все просто — «Зенит» был чемпионом последние 5-6 лет, и у них этот менталитет сам сформировался.

В Москве ведь нигде нет магазина, куда я могу пойти и купить менталитет победителя. Он не продается, его не купить за деньги. Его нужно прививать», - приводит слова итальянского специалиста YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Напомним, после 24 туров красно-белые с 30 очками занимают девятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Паоло Ваноли 16 апреля дома примут казанский «Рубин». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.