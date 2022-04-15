Слуцкий заявил, что результат «Рубина» в матче со «Спартаком» будет зависеть от реализации моментов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, за счет чего его команда может обыграть «Спартак» в гостевом матче 25-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вряд ли мы сможем поразить поставленной игрой в атаке, стабильными позиционными атаками, россыпью бесконечных моментов. Поэтому нам нужно будет реализовывать шансы, которые у нас возникают практически в каждой игре, и минимизировать ошибки в обороне», - приводит слова тренера пресс-служба «Рубина».

Добавим, что матч начнется завтра в Москве в 19:00. На данный момент «Спартак» занимает девятое место в РПЛ (30 очков), а «Рубин - 12-е (25).