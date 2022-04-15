«Динамо» приостановило переговоры по трансферам из-за финансовой неопределенности

Московское «Динамо» приостановило переговоры с потенциальными новичками команды из-за финансовой неопределенности клуба.

Как сообщает «РБК-Спорт», бело-голубые рассматривали несколько вариантов усиления состава, однако были вынуждены заморозить переговоры с потенциальными новобранцами в связи с тем, что бюджет клуба на будущий сезон пока не утвержден.

По информации источника, ключевым фактором при согласовании финансового плана является решение об участии российских команд в еврокубках в следующем сезоне.

Напомним, в настоящее время все клубные и национальные отечественные команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

После 24 туров динамовцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, на три очка отставая от «Зенита».