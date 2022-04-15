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Агент Кутепова сообщил об отсутствии переговоров со «Спартаком» по продлению контракта его клиента

Ближайшим летом российский футболист может покинуть стан красно-белых.
15 апреля 2022 15:23
автор: Владислав Корегин

Агент Дамиано Драго, представляющий интересы центрального защитника «Спартака» Ильи Кутепова, ответил на вопрос о будущем своего клиента в московской команде.

Отметим, что действующее соглашение 28-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2022 года. Таким образом, игрок может стать свободным агентом.

– В январе я прилетал в Дубай на сборы – «Спартак» был заинтересован в продлении контракта, мы провели переговоры. У нас было несколько предложений об аренде до конца сезона, но «Спартак» их отклонил и дал понять, что Илья клубу нужен. На данный момент переговоров со «Спартаком» нет, – цитирует агента «Чемпионат».

Также Драго заявил, что сейчас его клиент сконцентрирован только на том, чтобы восстановиться от травмы голеностопа и как можно скорее вернуться на поле.

Напомним, что Кутепов находится в клубной системе «Спартака» с 2012 года. За столичный клуб он отыграл 114 матчей, забив два гола. Вместе с красно-белыми защитник стал чемпионом России.

В нынешнем сезоне футболист провел за москвичей всего пять встреч.

источник: Чемпионат.com
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