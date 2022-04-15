Президент «Урала» Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбления в адрес судьи Панина

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о том, какое наказание получил президент «Урала» Григорий Иванов за оскорбления в адрес арбитра Игоря Панина.

По словам функционера, глава екатеринбургской команды будет обязан выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Также Иванов был дисквалифицирован до конца текущего сезона условно.

– В случае повторного нарушения условная дисквалификация перейдет в реальную: Григорий Иванов не сможет находиться на бровке вместе с командой, – приводит слова Андреева «Чемпионат».

Напомним, что после матча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Уралом» (2:2) Иванов выразил недовольство судейскими решениями Панина. При этом он назвал арбитра козлом.

В данный момент «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 24 встречах.