Агент Азмуна допустил вариант, при котором футболист может вернуться в РПЛ

Агент Мехди Хагитали, клиентом которого является форвард «Байера» Сердар Азмун, ответил на вопрос о том, может ли его подопечный вернуться в РПЛ.

Отметим, что 27-летний иранец покинул «Зенит» в конце января этого года. Сумма его трансфера в немецкую команду составила два с половиной миллиона евро. При этом футболист подписал с «фармацевтами» контракт до конца сезона-2026/2027.

– Возвращение Азмуна в Россию? Невозможно предсказывать будущее, мы живем настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара. Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провел у вас 9 лет. Так что возвращение вполне возможно в будущем, – цитирует агента «Матч ТВ».

Добавим, что с момент своего перехода в «Байер» Азмун отыграл за леверкузенцев шесть матчей, не отличившись голевыми действиями.