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Спортивный директор «Спартака» ждет правильного момента для обсуждения нового контракта Бакаева

Текущее соглашение истекает 30 июня.
Спортивный директор «Спартака» ждет правильного момента для обсуждения нового контракта Бакаева
15 апреля 2022 15:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани высказался о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«По поводу Бакаева я всегда говорил открыто и никогда не менял свою позицию. Я никогда не говорил, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Бакаевым. Это особая ситуация, но нужно еще подождать. Мы видим его отдачу не только на поле, а в целом, как он ведет себя на тренировках, в течении недели. Сегодня Бакаев — это очень важный игрок для «Спартака». Но мы должны найти правильный момент для обсуждения контракта. И нужно понять, чего хочет сам игрок», - сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу №93».

Напомним, что Зелимхан является воспитанником московского «Спартака».

В текущем сезоне Бакаев провел 28 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив в них один мяч и отдав шесть голевых передач.

Добавим, что в зимнее межсезонье ходили слухи о переходе 25-летнего полузащитника в другой московский клуб «Динамо».

источник: «Коммент.Шоу»
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