Спортивный директор «Спартака» ждет правильного момента для обсуждения нового контракта Бакаева

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани высказался о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«По поводу Бакаева я всегда говорил открыто и никогда не менял свою позицию. Я никогда не говорил, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Бакаевым. Это особая ситуация, но нужно еще подождать. Мы видим его отдачу не только на поле, а в целом, как он ведет себя на тренировках, в течении недели. Сегодня Бакаев — это очень важный игрок для «Спартака». Но мы должны найти правильный момент для обсуждения контракта. И нужно понять, чего хочет сам игрок», - сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу №93».

Напомним, что Зелимхан является воспитанником московского «Спартака».

В текущем сезоне Бакаев провел 28 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив в них один мяч и отдав шесть голевых передач.

Добавим, что в зимнее межсезонье ходили слухи о переходе 25-летнего полузащитника в другой московский клуб «Динамо».