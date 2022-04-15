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Полузащитник «Уфы» Родригеш расторг контракт с клубом

Португальский футболист выступал за уфимцев с февраля этого года.
15 апреля 2022 16:03
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Уфы» сообщила об уходе из команды атакующего полузащитника Тьяго Родригеша.

По информации источника, действующий контракт между клубом и 30-летним португальцем, рассчитанный до 30 июня 2022 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Родригеш пополнил состав «Уфы» в феврале этого года на правах свободного агента. С тех пор он отыграл за уфимцев четыре матча, не отличившись результативными действиями.

В данный момент «Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ после 24 сыгранных туров, набрав 21 очко. Завтра, 16 апреля, подопечные Алексея Стукалова на своем поле примут ЦСКА.

источник: ФК «Уфа»
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