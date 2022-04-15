Спортивный директор «Спартака» Каттани рассказал о роли Салиховой в команде

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Когда возникают сложные ситуации, лучше всего просто поговорить с ней. Она очень умная женщина, тонко чувствует, очень быстро понимает нюансы, видит приоритеты», - сказал Каттани в «Коммент.Шоу».

После 24 туров чемпионате России «Спартак» с 30 очками располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре РПЛ московский клуб сыграет дома против казанского «Рубина». Встреча состоится 16 апреля.