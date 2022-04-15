Тарасова считает, что при исключении России из ISU, последствия будут очень тяжелыми

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о перспективе исключения России из состава Международного союза конькобежцев (ISU).

«Если Россию исключат из ISU, последствия будут очень тяжелыми для всех. Это негативно отразится на развитии фигурного катания», - приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, что ранее стало известно, что национальные федерации 21 страны потребовали от ISU не допускать представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе организации летом 2022 года из-за политической ситуации в мире.