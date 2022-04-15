Роман Широков: Мне вообще по барабану, что Каттани говорит

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Луки Каттани о питерском клубе.

«Если он так сказал, значит, в его понимании подобные фразы уместны. Мне вообще по барабану, что Каттани говорит. Станет ли «Зенит» чемпионом? У него шансы лучше, чем у остальных. «Спартак» в этом плане точно не станет чемпионом, поэтому Каттани может не переживать. Если к фразе, то там, где находится «Спартак», «Зенита» - нет, поэтому он и не знает эту команду», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, ранее Каттани в шутливой форме сказал, что не знает такой команды - «Зенит».

После 24 туров питерцы лидируют в чемпионате России, «Спартак» занимает девятое место и уже лишился даже теоретических шансов на титул.