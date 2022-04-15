На «Матч ТВ» нашли плюсы в отстранении Генича от работы на играх «Спартака»

Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков объяснил, как руководство вещателя отреагировало на просьбу «Спартака» отстранить комментатора Константина Генича от работы на играх красно-белых.

«Костя Генич — одна из ключевых фигур на «Матче», которого мы очень ценим. Мы его выслушали, услышали доводы и пошли навстречу в вопросе временного прекращения работы на матчах красно-белых. У нас большой цех комментаторов, которые могут достойно заменить Константина на матчах «Спартака», так что вновь инфоповод высосан из пальца. Но, благодаря упоминанию «Спартака» и «Матч ТВ», он великолепно продается для публики», - приводит слова Рыжкова Sport24.ru.

Напомним, руководству столичного клуба не понравился комментарий журналистом домашнего матча «Спартака» против «Краснодара».