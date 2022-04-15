«Тоттенхэм» планирует подписать Эриксена и Тилеманса летом 2022 года

Руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в усилении линии полузащиты команды по окончании сезона-2021/22.

Согласно информации GiveMeSport, лондонский клуб хочет подписать хавбека «Брентфорда» Кристиана Эриксена, а также Юри Тилеманса, в данный момент выступающего за «Лестер».

Напомним, что Эриксен играл за «шпор» с 2013 по 2020 годы. В составе команды он провел 305 матчей, забил 69 голов и отдал 90 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего датчанина один гол и один ассист в пять играх за «Брентфорд».

Что касается Тилеманса, то 24-летний бельгиец защищает цвета «Лестера» с июля 2019 года. С тех пор он принял участие в 148 встречах за клуб во всех турнирах, отличившись 24 забитыми мячами и 22 результативными передачами.