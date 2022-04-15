Макрон настаивает на том, что Мбаппе должен продлить контракт с «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон уговаривает форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаться в столичном клубе. Об этом сообщает RTL.

Мбаппе и Макрон являются друзьями и регулярно общаются. Согласно информации источника, глава французского государства настаивает на том, что 23-летний Мбаппе должен и дальше играть в «ПСЖ», контракт с которым истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба уверено, что приход Зинедина Зидана может убедить остаться одну из главных звезд клуба - 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе, контракт с которым истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне игрокй сыграл в 27 матчах своей команды в Лиге 1, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Рыночная стоимость французского форварда составляет 160 миллионов евро по данным Transfermarkt.