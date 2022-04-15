Защитник СКА Робинсон объявил о завершении своей карьеры

Пресс-служба СКА объявила о том, что защитник клуба Мэт Робинсон принял решение завершить свою профессиональную карьеру.

Отмечается, что 35-летний канадец объявил о своем решении после того, как петербуржцы не смогли выйти в финал Кубка Гагарина-2022, уступив ЦСКА в серии (3-4).

Напомним, что помимо СКА, Робинсон выступал в КХЛ за ЦСКА, а также рижское и московское «Динамо». В составе столичных армейцев хоккеист в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ Робинсон отыграл 551 матч, забросил 75 шайб и отдал 153 результативных передачи.