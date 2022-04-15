В ЭСК РФС заявили, что Безбородов правильно не засчитал гол «Арсенала» в матче со «Спартаком»

Сегодня, 15 апреля, ЭСК РФС сообщила о том, что главный арбитр матча 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Арсенал» (3:0) Владислав Безбородов принял правильное решение, не засчитав гол тульской команды в первом тайме.

Как сообщает пресс-служба РФС, комиссия, рассмотрев данный эпизод, пришла к выводу, что игрок «оружейников» Урош Радакович, забивший гол в ворота красно-белых на 25-й минуте, нарушил правила против футболиста соперников Самюэля Жиго.

Также в ЭСК РФС заявили, что несмотря на то, что толчок со стороны Радаковича был несильным, он существенным образом повлиял на равновесие Жиго, потерявшего баланс и упавшего на газон.