Медведев в издевательской форме отреагировал на высказывание Каттани

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание спортивного директора «Спартака» Луки Каттани.

Ранее итальянский функционер дал интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу». В ходе беседы он сказал, что не знает такой команды, как «Зенит».

«Сообщите ему, что это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба», – заявил Медведев, чьи слова приводит «СЭ».

Напомним, питерцы разгромили московский клуб 24 октября 2021 года. Матч 12-го тура РПЛ прошел на домашней арене сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, набрав 30 очков. Команда Сергея Семака – на первой строчке. В ее активе 52 балла.