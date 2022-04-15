Жоржиньо хочет получать в «Ювентусе» семь миллионов евро в год

Полузащитник «Челси» Жоржиньо озвучил свои требования по зарплате руководству «Ювентуса». Хавбек хочет получать в Турине семь миллионов евро за сезон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее в СМИ стало известно о том, что «Милан» и «Ювентус» также готовы приобрести хавбека по окончании текущего сезона.

Напомним, что Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В общей сложности он отыграл за «аристократов» 181 матч, забил 26 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 45 миллионов евро.