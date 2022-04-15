«Ростов» объявил о продлении контракта с 18-летним защитником Мелехиным

Центральный защитник «Ростова» и молодежной сборной России Виктор Мелехин подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.
Отмечается, что 18-летний футболист заключил с командой пятилетнее соглашение.
Мелехин является воспитанником академии подольского «Витязя». К «Ростову» он присоединился в феврале прошлого года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 13 матчах клуба во всех турнирах, заработав четыре желтых карточки.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 400 тысяч евро.
источник: ФК «Ростов»