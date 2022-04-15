Защитник «Спартака» Чернов: Игра с ЦСКА - решающая? Для нас каждая игра решающая

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился своими ожиданиями от предстоящего четвертьфинального поединка Кубка России против ЦСКА.

«Игра с ЦСКА в Кубке России - решающая игра для «Спартака» в сезоне? Можно сказать, что для нас каждая игра - решающая. Мы хотим в чемпионате сделать как можно больше побед за оставшуюся часть. Понятно, что ЦСКА, Кубок - всегда дополнительный подогрев со стороны болельщиков и репортеров. Сделаем все возможное. Думаю, все ребята хотят выиграть Кубок.

Если в чемпионате у нас не так много шансов оказаться наверху, то в Кубке России не все потеряно. В Кубке нужно настраиваться серьезно на каждый отдельный матч», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, встреча пройдет 20 апреля на домашней арене красно-синих. Начало в 19.30 по московскому времени.

До матча с армейцами «Спартак» 16 апреля примет на своем поле казанский «Рубин» в рамках 25-го тура РПЛ.