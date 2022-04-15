Лаксальт признался, что его удивил уровень РПЛ

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт признался, что уровень РПЛ оказался выше его ожиданий.

«Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче (улыбается). А на самом деле, играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне. Игры на искусственных полях? На самом деле, уже доводилось играть на таких полях. И даже не раз. Другое дело, что это каждый раз непросто, потому что, регулярно тренируясь на натуральном поле, переходить на один матч на искусственное - проблема», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, в текущем сезоне Лаксальт провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

После 24 туров бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.

В следующем матче «Динамо» 15 апреля примет на своем поле грозненский «Ахмат». Начало встречи в 19.30 по московскому времени.