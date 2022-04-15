Терехин ожидает победы «Динамо» над «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался по поводу матча 25-го тура чемпионата России между бело-голубыми и «Ахматом».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 15 апреля, в Москве. Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

– Я ожидаю в этом матче победы «Динамо». У динамовцев в этом году такой шанс чемпионство выиграть! Давно такого не было. Ребята, думаю, все прекрасно понимают, а руководители клуба это доводят. Такого шанса ведь больше может не быть, – приводит слова Терехина портал Rusfootball.

Добавим, что в данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. Что касается «Ахмата», то коллектив Андрея Талалаева располагается на восьмой строчке (32 очка).

Матч первого круга между командами завершился победой грозненцев со счетом 2:1.