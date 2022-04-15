Полузащитник «Лейпцига» Нкунку признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что атакующий полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку стал лучшим игроком ответных матчей четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

Отметим, что 24-летний француз принес своей команде победу в игре с «Аталантой» (2:0), отличившись двумя забитыми мячами. Тем самым, «быки» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Рейнджерс».

По информации источника, Нкунку смог опередить в голосовании за данную награду защитников Крейга Доусона («Вест Хэм») и Джеймса Тавернье («Рейнджерс»), а также хавбека «Айнтрахта» Филипа Костича.