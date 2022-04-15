Захарян и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмат» на матч 25-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 15 апреля, в Москве. Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Трошечкин, Садулаев, Харин, Себаи.
Добавим, что в данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.
Что касается «Ахмата», то команда Андрея Талалаева идет восьмой (32 очка).
Матч первого круга между клубами завершился победой грозненцев со счетом 2:1.