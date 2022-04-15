ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Захарян и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахматом»

Игра с участием московской и грозненской команд состоится 15 апреля в 19:30 мск.
15 апреля 2022 18:35
автор: Владислав Корегин

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмат» на матч 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 15 апреля, в Москве. Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Трошечкин, Садулаев, Харин, Себаи.

Добавим, что в данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

Что касается «Ахмата», то команда Андрея Талалаева идет восьмой (32 очка).

Матч первого круга между клубами завершился победой грозненцев со счетом 2:1.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Бавария» подпишет форварда «Бенфики» Нуньеса в случае ухода Левандовски из клуба
Данная сделка запланирована на лето 2022 года.
15.04.2022 18:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Захарян и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахматом»
Игра с участием московской и грозненской команд состоится 15 апреля в 19:30 мск.
15.04.2022 18:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Лейпцига» Нкунку признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Французский футболист оформил дубль в матче против «Аталанты» (2:0).
15.04.2022 18:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Терехин ожидает победы «Динамо» над «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ
Игра состоится сегодня в 19:30 мск.
15.04.2022 18:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Лаксальт признался, что его удивил уровень РПЛ
Уругваец отметил конкурентоспособность российского первенства
15.04.2022 18:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Защитник «Спартака» Чернов: Игра с ЦСКА - решающая? Для нас каждая игра решающая
Красно-белые продолжают бороться за Кубок России
15.04.2022 17:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Жоржиньо хочет получать в «Ювентусе» семь миллионов евро в год
Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянского футболиста в 45 миллионов евро.
15.04.2022 17:54
Футбол
«Ростов» объявил о продлении контракта с 18-летним защитником Мелехиным
«Ростов» объявил о продлении контракта с 18-летним защитником Мелехиным
В нынешнем сезоне футболист дебютировал в составе ростовчан.
15.04.2022 17:49
Футбол
автор: Владислав Корегин
Медведев в издевательской форме отреагировал на высказывание Каттани
Ранее спортивный директор «Спартака» заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».
15.04.2022 17:37
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В ЭСК РФС заявили, что Безбородов правильно не засчитал гол «Арсенала» в матче со «Спартаком»
В эпизоде с забитым мячом игрок туляков Урош Радакович нарушил правила на Самюэле Жиго.
15.04.2022 17:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
Белорусский футбол и багамские девушки. Кем «Матч ТВ» затыкает дыры от санкций
Бегство зарубежных телетрансляций с нашего телевидения продолжается – пусть и не так интенсивно, как месяц назад. Главному спортивному каналу России приходится проявлять чудеса изворотливости.
Не те центры, провал легиона и мягкотелость. Почему проиграл СКА Романа Ротенберга
Семиматчевая серия финала Запада СКА — ЦСКА завершилась победой москвичей. «Плеймейкер» попытался разобраться, чего не хватило питерцам, чтобы прервать серию кубковых неудач.
«Игра Попова — это что-то невероятное!» Тренер «Витязя» — о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел для «Плеймейкера» итоги семиматчевой полуфинальной серии СКА – ЦСКА (3-4) и поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором столичные армейцы сыграют с «Магниткой».
Спартаковское столпотворение в еврокубках в обзоре футбольных мемов
Главных новости футбола в картинках.
Моуринью не пустил Хайкина в полуфинал ЛК, Федоров одолел Ротенберга, Украина заменила Россию на волейбольном ЧМ
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Отправит ли Немков в нокаут Андерсона в третьем раунде? Расклад и лучшие ставки на Bellator 277
В ночь на 16 апреля в Сан-Хосе пройдет турнир Bellator, в одном из двух главных боев которого россиянин Вадим Немков столкнется в финале Гран-при полутяжелого дивизиона с американцем Кори Андерсоном. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Тарасенко исполнил танец с «саблями»! Как лидер «Сент-Луиса» набрал пять очков в одном матче НХЛ (видео)
В выездном матче чемпионата НХЛ с «Баффало» Владимир Тарасенко оформил хет-трик и сделал две голевые передачи, принеся «Сент-Луису» волевую победу (6:2).
25-й тур РПЛ с матчем «Спартака» против Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
15 - 17 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать пятом туре.
Немецкая месть испанцам за «Баварию»! Как «Айнтрахт» не пустил «Барселону» в полуфинал Лиги Европы
В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Барселона» сенсационно уступила дома немецкому середняку (2:3) и вылетела из турнира.
Каких же тренеров «готовят» в «Спартаке»! Как Тедеско вывел «Лейпциг» в полуфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/4 финала ЛЕ «Лейпциг» бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско победил в гостях «Аталанту» Алексея Миранчука - 2:0 (первый матч 1:1) и вышел в полуфинал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика