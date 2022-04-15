«Бавария» подпишет форварда «Бенфики» Нуньеса в случае ухода Левандовски из клуба

Руководство «Баварии» всерьез заинтересовано в подписании нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Как сообщает Todofichajes, мюнхенский клуб планирует приобрести 22-летнего уругвайца летом 2022 года в случае ухода форварда Роберта Левандовски, который близок к переходу в «Барселону». Отмечается, что баварцы готовы выделить на данный трансфер около 80 миллионов евро.

Напомним, что Нуньес присоединился к «Бенфике» осенью 2020 года. С тех пор он провел за «орлов» 81 матч, забил 46 голов и отдал 15 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

В составе сборной Уругвая футболист отыграл восемь встреч (2 гола).