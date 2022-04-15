Валерий Кечинов: «Рубин» сейчас не в том состоянии, чтобы обыграть в Москве «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ, в котором команда Паоло Ваноли примет казанский «Рубин».

«Я не думаю, что «Рубин» сейчас в том состоянии, чтобы обыграть в Москве «Спартак». Да, в футболе может всякое произойти, но, мне кажется, у подопечных Слуцкого сейчас и психологическое состояние не очень, да и с составом проблемы. Поэтому я думаю, что в этой игре «Спартак» - безусловный фаворит», - приводит слова Кечинова «РБ-Спорт».

Напомним, после 24 туров красно-белые с 30 очками занимают девятое место в турнирной таблице. «Рубин» с 25 очками расположился на 12-й строчке.

Матч пройдет 16 апреля в Москве. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.