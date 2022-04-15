Салихова ответила генеральному директору «Зенита» Медведеву

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.
«Жаль, что за пределы РФ величие запоребриковых не распространяется», - приводит слова Салиховой «Чемпионат».
Напомним, ранее напомнил, что «Зенит» разгромил «Спартак» 7:1 в сезон столетия московского клуба.
После 24 туров чемпионате России «Спартак» с 30 очками располагается на девятой строчке турнирной таблицы.
В следующем туре РПЛ московский клуб сыграет дома против казанского «Рубина». Встреча состоится 16 апреля.
источник: Чемпионат.com