В «Динамо» опровергли информацию о финансовой неопределенности клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о финансовой неопределенности клуба на следующий сезон.

«Не в первый раз за последнее время в СМИ публикуются фейки по поводу финансового положения нашего клуба. Наверное, это как-то влияет на читаемость изданий. Но такие «новости» не имеют ничего общего с реальным положением дел», - приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».

Напомним, в настоящее время все клубные и национальные отечественные команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

После 24 туров динамовцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, на три очка отставая от «Зенита».