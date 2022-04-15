«Я все время высказывался против «Казанки». Булыкин - о возможном закрытии фарм-клуба «Локомотива»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что железнодорожникам стоит отказаться от содержания своего фарм-клуба - «Казанки».

«Я все время высказывался против «Казанки», поэтому я не удивлюсь, если ее закроют. В чем минусы данного проекта? Минусов много. Я уже давно по этому поводу высказывался, даже на совете директоров со мной спорили, я был против.

«Казанка» не развивает молодежь «Локомотива». Если нужно их развивать, их можно отдавать в хорошие клубы, потому что в РПЛ футболисты развиваются намного быстрее и намного лучше», - приводит слова ветерана «Всепроспорт».

Напомним, после 23 туров «Казанка» с 42 очками занимает 11-е место в группе 2 ФНЛ-2.