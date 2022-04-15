ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Я все время высказывался против «Казанки». Булыкин - о возможном закрытии фарм-клуба «Локомотива»

Руководство железнодорожников задумалось о целесообразности содержания команды
15 апреля 2022 20:06
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что железнодорожникам стоит отказаться от содержания своего фарм-клуба - «Казанки».

«Я все время высказывался против «Казанки», поэтому я не удивлюсь, если ее закроют. В чем минусы данного проекта? Минусов много. Я уже давно по этому поводу высказывался, даже на совете директоров со мной спорили, я был против.

«Казанка» не развивает молодежь «Локомотива». Если нужно их развивать, их можно отдавать в хорошие клубы, потому что в РПЛ футболисты развиваются намного быстрее и намного лучше», - приводит слова ветерана «Всепроспорт».

Напомним, после 23 туров «Казанка» с 42 очками занимает 11-е место в группе 2 ФНЛ-2.

источник: «ВсеПроСпорт»
Это интересно:
В «Реале» уверены, что Мбаппе летом перейдет в испанский клуб
Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
15.04.2022 20:25
Футбол
«Я все время высказывался против «Казанки». Булыкин - о возможном закрытии фарм-клуба «Локомотива»
Руководство железнодорожников задумалось о целесообразности содержания команды
15.04.2022 20:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
В «Динамо» опровергли информацию о финансовой неопределенности клуба
После 24 туров динамовцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.
15.04.2022 19:53
Футбол
Салихова ответила генеральному директору «Зенита» Медведеву
Ранее функционер напомнил о разгроме московского клуба со счетом 7:1.
15.04.2022 19:41
Футбол
Валерий Кечинов: «Рубин» сейчас не в том состоянии, чтобы обыграть в Москве «Спартак»
Ветеран считает красно-белых фаворитами предстоящего поединка
15.04.2022 19:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Бавария» подпишет форварда «Бенфики» Нуньеса в случае ухода Левандовски из клуба
Данная сделка запланирована на лето 2022 года.
15.04.2022 18:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Захарян и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахматом»
Игра с участием московской и грозненской команд состоится 15 апреля в 19:30 мск.
15.04.2022 18:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Лейпцига» Нкунку признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Французский футболист оформил дубль в матче против «Аталанты» (2:0).
15.04.2022 18:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Терехин ожидает победы «Динамо» над «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ
Игра состоится сегодня в 19:30 мск.
15.04.2022 18:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Лаксальт признался, что его удивил уровень РПЛ
Уругваец отметил конкурентоспособность российского первенства
15.04.2022 18:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Белорусский футбол и багамские девушки. Кем «Матч ТВ» затыкает дыры от санкций
Бегство зарубежных телетрансляций с нашего телевидения продолжается – пусть и не так интенсивно, как месяц назад. Главному спортивному каналу России приходится проявлять чудеса изворотливости.
Не те центры, провал легиона и мягкотелость. Почему проиграл СКА Романа Ротенберга
Семиматчевая серия финала Запада СКА — ЦСКА завершилась победой москвичей. «Плеймейкер» попытался разобраться, чего не хватило питерцам, чтобы прервать серию кубковых неудач.
«Игра Попова — это что-то невероятное!» Тренер «Витязя» — о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел для «Плеймейкера» итоги семиматчевой полуфинальной серии СКА – ЦСКА (3-4) и поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором столичные армейцы сыграют с «Магниткой».
Спартаковское столпотворение в еврокубках в обзоре футбольных мемов
Главных новости футбола в картинках.
Моуринью не пустил Хайкина в полуфинал ЛК, Федоров одолел Ротенберга, Украина заменила Россию на волейбольном ЧМ
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Отправит ли Немков в нокаут Андерсона в третьем раунде? Расклад и лучшие ставки на Bellator 277
В ночь на 16 апреля в Сан-Хосе пройдет турнир Bellator, в одном из двух главных боев которого россиянин Вадим Немков столкнется в финале Гран-при полутяжелого дивизиона с американцем Кори Андерсоном. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Тарасенко исполнил танец с «саблями»! Как лидер «Сент-Луиса» набрал пять очков в одном матче НХЛ (видео)
В выездном матче чемпионата НХЛ с «Баффало» Владимир Тарасенко оформил хет-трик и сделал две голевые передачи, принеся «Сент-Луису» волевую победу (6:2).
25-й тур РПЛ с матчем «Спартака» против Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
15 - 17 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать пятом туре.
Немецкая месть испанцам за «Баварию»! Как «Айнтрахт» не пустил «Барселону» в полуфинал Лиги Европы
В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Барселона» сенсационно уступила дома немецкому середняку (2:3) и вылетела из турнира.
Каких же тренеров «готовят» в «Спартаке»! Как Тедеско вывел «Лейпциг» в полуфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/4 финала ЛЕ «Лейпциг» бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско победил в гостях «Аталанту» Алексея Миранчука - 2:0 (первый матч 1:1) и вышел в полуфинал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика