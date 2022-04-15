В «Реале» уверены, что Мбаппе летом перейдет в испанский клуб

В «Реале» сохраняют уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе со следующего сезона будет выступать за испанский клуб. Об этом сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба уверено, что приход Зинедина Зидана может убедить остаться одну из главных звезд клуба - 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе, контракт с которым истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне игрокй сыграл в 27 матчах своей команды в Лиге 1, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Рыночная стоимость французского форварда составляет 160 миллионов евро по данным Transfermarkt.