Паоло Ваноли: Конечно, я почувствовал «спартаковский дух»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли перед матче 26-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» признался, что уже почувствовал «спартаковский дух».

«Конечно, я почувствовал «спартаковский дух». «Спартак» - большой клуб с самым большим количеством болельщиков в стране, что сразу чувствуется. Когда видишь стадион…», - сказал Ваноли на Ютуб-канале «Спартака».

Встреча «Спартак» - «Рубин» состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 24 туров РПЛ «Спартак» с 30 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Рубин» находится на 12-й строчке, имея в своем активе 25 очков.