Голы Смолова и Тюкавина принесли «Динамо» победу над «Ахматом»

В матче 25-го тура РПЛ московское «Динамо» дома одолело грозненский «Ахмат»,

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Федор Смолов и Константин Тюкавин.

Таким образом, бело-голубые набрали 52 очка и догнали лидирующий в турнирной таблице питерский «Зенит», который свой домашний матч против «Урала» проведет 16 апреля.

Грозненцы с 32 очками остались восьмыми, но уже завтра их может подвинуть «Спартак» в случае победы над «Рубином».

Следующий матч в рамках РПЛ «Динамо» проведет 24 апреля на выезде против ЦСКА. До этого, 19 числа бело-голубым предстоит гостевой четвертьфинальный поединок Кубка России с калининградской «Балтикой».

«Ахмат» 23 апреля отправится в гости к «Сочи».

РПЛ

25-й тур

«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) - 2:0 (0:0)

Голы: Смолов, 59; Тюкавин, 79.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт (Скопинцев, 85), Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски (Лесовой, 73), Захарян, Макаров (Грулев, 85), Смолов (Тюкавин, 66).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 81), Трошечкин (Умаев, 81), Садулаев (Карапузов, 53), Харин (Ибишев, 86), Себаи (Конате, 53).

Предупреждения: Моро, 43 - Трошечкин, 31; Себаи, 50; Умаев, 83.