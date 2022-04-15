Дмитрий Губерниев: Каттани нужно создать свой театр и назвать его «Кривой «Спартак»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание спортивного директора «Спартака» Луки Каттани.

Ранее итальянец заявил, что не знает такой команды, как «Зенит». Шутку функционера не оценили. Так, гендиректор питерцев Александр Медведев посоветовал напомнить Каттани, как его команда проиграла «Зениту» со счетом 1:7 в 12-м туре РПЛ.

«Бывают шутки за двести, бывают шутки за триста, а это шутка на одну лиру. Был такой театр «Кривое зеркало» у Евгения Петросяна. А Каттани нужно создать свой театр и назвать его «Кривой «Спартак».

Милые бранятся только тешатся. Это все легкий хайп. К делу не относится, знает ли он «Зенит» или нет. Пусть дальше шутят и смеются. Это часть шоу, которое должно продолжаться», – цитирует Губерниева «СЭ».