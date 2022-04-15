«Бавария» продолжает переговоры о продлении контракта с Гнабри

Мюнхенская «Бавария» продолжает переговоры о продлении контракта с нападающим Сержем Гнабри. Однако пока стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Представители мюнхенского клуба уже ведут переговоры с агентами игрока. Немцы также говорят о возможных трансферах Райана Гравенберха и Нуссара Мазрауи из «Аякса».

В текущем сезоне Гнабри провел 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро по данным Transfermarkt.