«Это катастрофа. Что я буду делать?» Гендиректор «Рубина» Сайманов - о финансовой ситуации в клубе

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов пожаловался на то, что отток легионеров из клуба серьезно пошатнул финансовую ситуацию.

«Я потратил много времени, чтобы поправить в клубе экономическую ситуацию. Верой и правдой все это налаживал. Только мы пришли к тому, что я смог потратить огромные деньги, а у меня взяли и отобрали легионеров. Это катастрофа для меня.

Я хотел кого-то продать, закрыть займы в клубе. А сейчас что я буду делать? Кто меня будет поддерживать в этой ситуации? Я даже не понимаю», - приводит слова Сайманова «РБ-Спорт».

Напомним, после того, как ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с российскими клубами до лета, «Рубин» покинули сразу шесть человек: Филипп Уремович, Силвие Бегич, Хван Ин Бом, Андреас Дрейер, Сеад Хакшабанович и Хвича Кварацхелия. При этом грузин ушел в батумское «Динамо» на постоянной основе.