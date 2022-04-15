Хохлов - о победе «Динамо» над «Ахматом»: Свои моменты удалось реализовать, поэтому и выиграли

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил домашнюю победу бело-голубых в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата».

«Игра была тяжелой для «Динамо», не все получалось. Свои моменты удалось реализовать, поэтому и выиграли. Борьба будет до последнего тура», - приводит слова Хохлова «СЭ».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Федор Смолов и Константин Тюкавин.

Таким образом, бело-голубые набрали 52 очка и догнали лидирующий в турнирной таблице питерский «Зенит», который свой домашний матч против «Урала» проведет 16 апреля.

Грозненцы с 32 очками остались восьмыми, но уже завтра их может подвинуть «Спартак» в случае победы над «Рубином».

Следующий матч в рамках РПЛ «Динамо» проведет 24 апреля на выезде против ЦСКА. До этого, 19 числа бело-голубым предстоит гостевой четвертьфинальный поединок Кубка России с калининградской «Балтикой».

«Ахмат» 23 апреля отправится в гости к «Сочи».