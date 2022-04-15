Силкин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ после победы над «Ахматом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался после победы москвичей в матче 25-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:0).

«Пока «Динамо» набирает очки, титул реален. «Ахмат» победили по игре, все сыграли как надо. Нравится, что команда борется до конца, забивает хорошие голы. Очень уверенная победа.

Уверен, что скоро к ребятам придет легкость, для концовки это очень важно. «Динамо» сопутствует удача, ребята не повесили клюв. Все зависит от «Зенита», но если «Динамо» будет так играть, то вопрос чемпионства решится в последнем туре», – сказал Силкин «Чемпионату».

Напомним, «Зенит», занимающий первую строчку в таблице, набрал 52 очка. В активе «Динамо» – столько же, однако, у питерцев игра в запасе.

Завтра, 16 апреля, действующий чемпион РПЛ примет на домашней арене «Урал». Начало встречи – в 16.30 по Москве.