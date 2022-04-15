Шварц отреагировал на победу «Динамо» над «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России против «Ахмата».

«Я рад, что нам удалось одержать победу. В пером тайме мы доминировали, но нам не хватило последнего пасса. В последнем тайме нам удалось забить два гола. Это эмоциональная победа. Мы заработали три очка», - приводит слова Шварца «СЭ».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Федор Смолов и Константин Тюкавин.

Таким образом, бело-голубые набрали 52 очка и догнали лидирующий в турнирной таблице питерский «Зенит», который свой домашний матч против «Урала» проведет 16 апреля.

Грозненцы с 32 очками остались восьмыми, но уже завтра их может подвинуть «Спартак» в случае победы над «Рубином».

Следующий матч в рамках РПЛ «Динамо» проведет 24 апреля на выезде против ЦСКА. До этого, 19 числа бело-голубым предстоит гостевой четвертьфинальный поединок Кубка России с калининградской «Балтикой».

«Ахмат» 23 апреля отправится в гости к «Сочи».