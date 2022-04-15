Талалаев - о поражении от «Динамо»: Вы ждете огненные комментарии по судейству, но их не будет

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал матч 25-го тура чемпионата России против «Динамо».

«С победой «Динамо». Мне моя команда сегодня понравилась. Федя Смолов, мой воспитанник, хорошо исполнил. Второй гол забрал у нас шансы на победу. Вы ждете огненные комментарии по судейству, но их не будет», - приводит слова Талалаева «СЭ».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Федор Смолов и Константин Тюкавин.

Таким образом, бело-голубые набрали 52 очка и догнали лидирующий в турнирной таблице питерский «Зенит», который свой домашний матч против «Урала» проведет 16 апреля.

Грозненцы с 32 очками остались восьмыми, но уже завтра их может подвинуть «Спартак» в случае победы над «Рубином».

Следующий матч в рамках РПЛ «Динамо» проведет 24 апреля на выезде против ЦСКА. До этого, 19 числа бело-голубым предстоит гостевой четвертьфинальный поединок Кубка России с калининградской «Балтикой».

«Ахмат» 23 апреля отправится в гости к «Сочи».